Teknedeki Arda Deniz Onat cinayetinin nedeni belli oldu

Marmaris'te teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz Onat cinayetinde yeni bir iddia ortaya atıldı.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.



İddiaya göre, tekneyi kiralayan 3 kadın, Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti. Ancak tekne sahibi Kenan Onat ile oğlu Arda Deniz Onat'ın, sadece iki kamarası olan teknede 6 kişinin kalamayacağını belirterek duruma itiraz etmesi üzerine kavganın çıktığı belirtildi.