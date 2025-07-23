Teknedeki Arda Deniz Onat cinayetinin nedeni belli oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Arda Deniz Onat cinayetinin teknede fazla kişinin kalınmasına izin verilmemesinden kaynakladığı iddia edildi.
Marmaris'te teknede çıkan kavgada öldürülen Arda Deniz Onat cinayetinde yeni bir iddia ortaya atıldı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
İddiaya göre, tekneyi kiralayan 3 kadın, Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti. Ancak tekne sahibi Kenan Onat ile oğlu Arda Deniz Onat'ın, sadece iki kamarası olan teknede 6 kişinin kalamayacağını belirterek duruma itiraz etmesi üzerine kavganın çıktığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan Arda Deniz adlı teknede meydana geldi.
Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü.
Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Arda Deniz Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
TUTUKLANDILAR
Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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