Tekneden yardım talebi: Yaralı vatandaşa tıbbi tahliye
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Muğla'da teknede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.
Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı.
Yapılan yardım çağrısı üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan çocuğu bota alarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Yaralı vatandaş tedavi altına alındı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Tekne
- Muğla Bodrum
- Sahil Güvenlik Komutanlığı