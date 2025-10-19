Tekneden yardım talebi: Yaralı vatandaşa tıbbi tahliye

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Bodrum ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı.

Yapılan yardım çağrısı üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan çocuğu bota alarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Yaralı vatandaş tedavi altına alındı.

