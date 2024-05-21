Teknelere yeni düzenleme geliyor | Bakan Özhaseki: Yatların hepisin kayıt altına alacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ege ve Akdeniz koylarında teknelerin çevreye zarar verdiğini söyledi. Bölgede tatil yapan tekne sahiplerinin, tekneleri bağlamak için ağaçları kullandığını ifade eden Bakan Özhaseki, “mapa-şamandıra” projesi ile bu durumun önüne geçileceğini anlattı. Bakan Özhaseki, belirlenen bölgelerde tatil yapan teknelerden belirli bir ücret alınacağını da ifade etti.

Teknelere yeni düzenleme geliyor | Bakan Özhaseki: Yatların hepisin kayıt altına alacağız

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HUKUK DIŞI YAPILAR YIKILACAK"

Bakan Özhaseki, “Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız.” dedi.

Bir şikayet hattı da kurulacağını belirten Bakan Özhaseki, denize ulaşımın engellendiği durumlara anlık müdahale edileceğini belirtti.

DENİZLERE YENİ SİSTEM

Bakan Özhaseki mapa şamandıra sistemi başlatacaklarını da söyledi.

Ege ve Akdeniz’de teknelerin ağaçlara bağlanmasının çevreye zarar verdiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Biz de 'mapa şamandıra' projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini, kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevusuna gelen sayısı önemli oranda arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Randevusuna gelen sayısı önemli oranda arttı

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: Sorgulama yapmadan para göndermeyin

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: Sorgulama yapmadan para göndermeyin

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinin eksik yatırıldığı iddialarına soruşturma

Yüreğir Kaymakamı'na 160 yıla kadar hapis istemi

Yüreğir Kaymakamı'na 160 yıla kadar hapis istemi

Türkiye'nin günlerce takip ettiği Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Eşi Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Türkiye'nin günlerce takip ettiği Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Eşi Tayfur Kılıç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...