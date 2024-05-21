Teknelere yeni düzenleme geliyor | Bakan Özhaseki: Yatların hepisin kayıt altına alacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HUKUK DIŞI YAPILAR YIKILACAK"



Bakan Özhaseki, “Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız.” dedi.



Bir şikayet hattı da kurulacağını belirten Bakan Özhaseki, denize ulaşımın engellendiği durumlara anlık müdahale edileceğini belirtti.

DENİZLERE YENİ SİSTEM



Bakan Özhaseki mapa şamandıra sistemi başlatacaklarını da söyledi.



Ege ve Akdeniz’de teknelerin ağaçlara bağlanmasının çevreye zarar verdiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Biz de 'mapa şamandıra' projemiz ile bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini, kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız.” şeklinde konuştu.

