Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ sanığı 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden kişilerin kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, Kadırga Koyu açıklarında durdurdukları teknede 8 FETÖ sanığı ve onları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 FETÖ sanığı ile 3 organizatör çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.