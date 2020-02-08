Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde kapatılan Van-Hakkari kara yolu ulaşıma açıldı.



Van-Çatak ve Bahçesaray yolunun da olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olduğu kaydedilen açıklamada, "Çığ düşmesi olayıyla ilgili kentte bulunan teknik heyet, çığ bölgesine doğru hareket etti. Ara verilen arama kurtarma çalışmalarına başlanıp başlanamayacağına yapılacak inceleme sonucunda karar verilecek." denildi.

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