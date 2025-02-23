TEKNOFEST 2025 başvuruları ne zaman bitecek?
İstanbul’da teknoloji meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan TEKNOFEST, bu yıl 53 ana kategori ve 125 alt kategoride düzenlenecek. 45 milyon lira ödül ve 75 milyon lirayı aşan malzeme desteğiyle genç yetenekleri geleceğin teknolojilerine yön vermeye davet eden yarışmalara başvurular yakın zaman sonra bitecek?. Peki, TEKNOFEST 2025 başvuruları ne zaman bitecek?
2025 yılında T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, İstanbul’da teknoloji severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.
İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında düzenlenecek yarışmalar, katılımcılara teknolojik deneyim imkanı verecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları, 1 Mart'a kadar devam edecek.
TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular www.teknofest.org adresinden yapılıyor.
İLK KEZ AÇILAN KATEGORİLER
Bu yıl ilk kez başvuruya açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise inovasyona ilgi duyan herkese yeni ufuklar açacak.
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