TEKNOFEST 2025 başvuruları ne zaman bitecek?

2025 yılında T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST, İstanbul’da teknoloji severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında düzenlenecek yarışmalar, katılımcılara teknolojik deneyim imkanı verecek.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları başvuruları, 1 Mart'a kadar devam edecek.



TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular www.teknofest.org adresinden yapılıyor.



İLK KEZ AÇILAN KATEGORİLER



Bu yıl ilk kez başvuruya açılan Su Altı Roket Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Onkolojide 3T, 5G Konumlandırma ve TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması ise inovasyona ilgi duyan herkese yeni ufuklar açacak.

