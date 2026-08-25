TEKNOFEST 2026'da İHA'lar gökyüzünde yarışacak

TEKNOFEST kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması, gençlerin insansız hava araçları, yapay zeka, otonom sistemler ve ileri uçuş teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor.

2018 yılından bu yana düzenlenen yarışmaya 2026'da bin 32 takım başvurdu. Değerlendirmelerin ardından 42 takım finale kaldı.

Türkiye 'nin yanı sıra Endonezya 'dan takımların da yer aldığı yarışmanın finali, 24-30 Ağustos'ta Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katılabildiği Savaşan İHA Yarışması, gençlerin insansız hava araçları alanındaki teknik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl 5 bin 387 kişinin başvurduğu yarışmada, 19 ilden ve Türkiye ile Endonezya'dan 42 takım finale kaldı.

YARIŞMACILAR OTONOM KİLİTLENME VE KAÇINMA ALGORİTMALARI GELİŞTİRECEK

"Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki görevden oluşan yarışmada takımlar, görüntü işleme teknolojisiyle rakip hava araçlarını tespit ederek sanal olarak kilitlenmeye çalışacak. Aynı zamanda rakiplerin kilitlenmesinden kaçınmaları ve sanal hava savunma ile sinyal karıştırma bölgelerini aşmaları gerekecek.

Yarışmada gençlerin yapay zeka, görüntü işleme, otonom karar verme ve kontrol-güdüm yazılımlarındaki yetkinlikleri de test edilecek.

TASARIMIN YANI SIRA YAZILIM VE YAPAY ZEKA DA DEĞERLENDİRİLECEK

Takımlar, teknik yeterlilik, tasarım, uçuş kabiliyeti ve hazırladıkları rapor ve videolar üzerinden değerlendirilecek. 24-30 Ağustos'ta Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek finalde, teknik kontrollerin ardından her gün iki müsabaka yapılması planlanıyor.

GENÇLERE 1,5 MİLYON LİRALIK ÖDÜL

Yarışmada birinci takıma 600 bin, ikinciye 500 bin, üçüncüye 400 bin lira olmak üzere toplam 1,5 milyon lira ödül verilecek.

Ayrıca "En İyi Yapay Zeka Teknoloji Uygulamaları", "En İyi Kontrol-Güdüm Yazılımı" ve "En İyi Sistem Mimarisi" gibi farklı kategorilerde özel ödüller de dağıtılacak.