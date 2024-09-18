TEKNOFEST Adana ne zaman düzenlenecek? TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır?

TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman?



FİNAL DEĞERLENDİRMELERİ ADANA'DA OLACAK



Bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.

