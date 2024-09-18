TEKNOFEST Adana ne zaman düzenlenecek? TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır?

TEKNOFEST Adana'nın ne zaman düzenleneceği, katılmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam eden TEKNOFEST, bu yıl Adana'da da festival düzenleyecek. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman?

TEKNOFEST Adana ne zaman düzenlenecek? TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır?

, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman?

FİNAL DEĞERLENDİRMELERİ ADANA'DA OLACAK

Bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.

TEKNOFEST Adana ne zaman düzenlenecek? TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır? - 1

ADANA NE ZAMAN?

2-6 Ekim tarihleri arasında Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Festival her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.

Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

TEKNOFEST KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilan Çıtak Tatlıses, polis memurlarıyla da tartışmış! "Yerler seni koçum"

Dilan Çıtak Tatlıses, polis memurlarıyla da tartışmış! "Yerler seni koçum"

Topu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Topu almak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Çanakkale'de motosiklet direğe çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de motosiklet direğe çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı

Kendi kafasına sıktığı mermi yanında oturan kişiye sekti

Kendi kafasına sıktığı mermi yanında oturan kişiye sekti

15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...