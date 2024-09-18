TEKNOFEST Adana ne zaman düzenlenecek? TEKNOFEST kayıtları nasıl yapılır?

TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Peki, TEKNOFEST Adana ne zaman?
FİNAL DEĞERLENDİRMELERİ ADANA'DA OLACAK
Bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.
TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN?
2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlenecek. Festival her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.
Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
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