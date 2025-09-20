TEKNOFEST İstanbul'da 4'üncü gün

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Festivalin 4'üncü gününde hafta sonu olmasının da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu arttı. Giriş kapılarında uzun kuyruklar oluşurken, görevliler alana girişlerin düzenli ilerlemesi için ek önlemler aldı.

Aileler, gençler ve çocuklar sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldururken, uçuş gösterileri ve teknoloji stantları beğeni topladı. Gün içinde hava ve sahne gösterilerinin yapılacağı festivalde SOLOTÜRK ve HÜRKUŞ da gösteri uçuşu yapacak.

Ardından T-129 Atak helikopterinin manevraları takip edecek. Öğleden sonra ise Aksungur-Anka, T70 helikopteri ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşları gerçekleşecek.