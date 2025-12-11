TEKNOFEST'in yeni durağı Şanlıurfa. Teknofest 2026'nın tarihi belli oldu

TEKNOFEST'in yeni durağı Şanlıurfa. Teknofest 2026'nın tarihi belli oldu
Teknofest 2026'nın tarihi ve yeri belli oldu. Teknofest, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

 

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını bildirdi.

 

Eylül ayında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i, 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etmişti. 