TEKNOFEST’te Hyperloop yarışının final heyecanı başladı

TÜBİTAK ve T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın final süreci, 1-6 Eylül tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde düzenlenecek.

Manyetik levitasyon teknolojisinden itki sistemlerine, tam ölçekli kapsül tasarımlarından mühendislik problemlerine yönelik akademik çözümlere kadar farklı alanlarda çalışmalarını sergileyecek gençler, yeni nesil ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesi için yarışacak.

Geleceğin ulaşım sistemleri arasında gösterilen Hyperloop teknolojisi, hava basıncının düşürüldüğü özel tüneller içerisinde hareket eden kapsüllerin aerodinamik sürtünmeyi en aza indirerek yüksek hızlara ulaşmasını hedefliyor.

Elektromıknatıslar ve manyetik levitasyon (Maglev) sistemi sayesinde raylara temas etmeden ilerleyen kapsüller, güvenli, hızlı ve çevreye minimum zarar veren yeni nesil toplu ulaşım vizyonunun önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ÜÇ FARKLI KATEGORİDE GELECEĞİN SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLİYOR

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2022 yılında düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması’na ulusal ve uluslararası düzeyde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takımlar halinde katılabiliyor.

Yarışmada takımlardan; kapsül konumunun belirlenebildiği reflektörlü tünel ortamında, lineer indüksiyon motorlarıyla hızlanan ve belirlenen aralıkta frenleyerek duran sistemler geliştirmeleri bekleniyor.

Bu yıl yarışma, Performans, Teknoloji Gösterim ve Tanımlı Problem Çözümü olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Performans Kategorisi’nde tam ölçekli Hyperloop kapsüllerinin tünel ortamında ve gerçek şartlara yakın performanslarının ölçülmesi esas alınırken; Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde levitasyon ve itki gibi kritik alt sistemlerin geliştirilmesi ve teknik olgunluklarının doğrulanması hedefleniyor.

Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi’nde ise Hyperloop sistemlerine yönelik öngörülen mühendislik problemleri için akademik temelli, uygulanabilir ve sistematik çözüm yaklaşımlarının ortaya konulmasına odaklanılıyor.

Yüzlerce genç, geleceğin ulaşımı için yarışıyor

Hyperloop Geliştirme Yarışması, bu yıl da gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor. Performans Kategorisi’ne 242 takım ve 905 üye başvururken, değerlendirmeler sonucunda 12 takım ve 271 üye finalist olmaya hak kazandı.

Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi’nde 122 takım ve 476 üyenin başvurusu alınırken, 5 takım ve 101 üye finale kaldı. Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde ise 91 takım ve 470 üye başvurdu; 7 takım ve 164 üye finalist oldu.

Finale kalan takımlar, kategorilerine göre teknik rapor, test ve teknoloji gösterim videoları ile sunum aşamalarını başarıyla tamamlayarak yarışma sürecinde geliştirdikleri çözümleri jüri karşısında ortaya koyacak.

208 METRELİK TEST TÜNELİNDE GERÇEK ŞARTLARLA YAKIN DENEME

Hyperloop Geliştirme Yarışması’nın en dikkat çekici unsurlarından biri de takımların geliştirdikleri teknolojileri gerçek test şartlarına yakın bir ortamda sınayabilmesi olacak. Toplam uzunluğu 208 metre olan yarış tüneli; çelik tünel içerisinde beton üzerine yerleştirilmiş alüminyum plaka, ray parçaları ve haberleşme-görüntü aktarma ile güvenlik sistemlerinden oluşuyor. Tünelin çıkışında ise kapsülün frenleme sisteminde yaşanabilecek muhtemel bir arızaya karşı sönümleme hattı bulunuyor.

Performans Kategorisi’nde teknik kontrolleri geçen takımlar, kapsüllerini tünelde 20 dakikalık yarış süresi içerisinde test ederek itki, haberleşme, hız, konum ve duruş performanslarını üzerinden puan toplayacak. Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde takımlar geliştirdikleri itki veya levitasyon alt sistemlerini saha alanında kurdukları düzenekler üzerinden doğrulayacak.

Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi’nde ise geliştirilen mühendislik çözümleri jüriye 20 dakikalık sunum ve ardından 10 dakikalık değerlendirme oturumuyla aktarılacak.

BAŞARILI TAKIMLARI ÖDÜLLER BEKLİYOR

Yarışmada gençlerin geliştirdiği yenilikçi çözümler farklı kategorilerde ödüllendirilecek. Performans Kategorisi’nde birinci takım 300 bin TL, ikinci takım 250 bin TL, üçüncü takım ise 200 bin TL ödülün sahibi olacak.

Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde itki sistemi gösterimi ve levitasyon sistemi gösterimi için belirlenen ödül tutarı 150’şer bin TL’ye kadar çıkacak.

Bu tutarlar üst limit olarak uygulanacak ve değerlendirme sonucuna göre ödül almaya hak kazanan takıma verilecek parasal ödül değişebilecek. Tanımlı Problem Çözümü Kategorisi’nde ise birinci 100 bin TL, ikinci 75 bin TL, üçüncü 50 bin TL ile ödüllendirilecek.

Ayrıca yarışma vizyonuna katkı sağlayan ve performans ile tasarımın ötesinde yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan takımlar için Kurul Özel Ödülü de verilecek.

TEKNOFEST, GENÇLERİ GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE BULUŞTURUYO

Türkiye ’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunan en önemli teknoloji platformlarından biri olan TEKNOFEST, farklı yaş ve eğitim seviyelerinden gençlerin geleceğin teknolojilerini geliştirmelerine ve bu teknolojileri uygulamalı olarak deneyimlemelerine imkân sağlıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve paydaş kurumların katkılarıyla hayata geçirilen TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, gençlerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, geliştirdikleri fikirleri prototipe ve çalışan sistemlere dönüştürmelerini de teşvik ediyor.

FİNAL HEYECANI BUGÜN BAŞLADI

TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde gerçekleştirilen Hyperloop Geliştirme Yarışması’nın final süreci ise bugün başladı.

Yeni nesil ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik gençlerin ortaya koyduğu çözümlerin sergileneceği final süreciyle birlikte TEKNOFEST 2026 Hyperloop Geliştirme Yarışması, Türkiye’nin geleceğin ulaşım sistemlerinde söz sahibi olma hedefinde genç mühendislerin ve teknoloji takımlarının ortaya koyduğu potansiyeli gözler önüne serecek.