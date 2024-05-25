Tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atan şahıslar yakalandı

Sultangazi'de tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçan iki şüpheli yakalandı.

Tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atan şahıslar yakalandı

Olay, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, husumetlilerine ait tekstil atölyesinin önüne gelen maskeli ve kapüşonlu 2 kişi, havalandırma penceresinden içeriye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler, şahısların olay yerinden kaçtıkları 3 kilometre mesafe içerisinde yer alan güvenlik kamera kayıtları ile olay öncesinde işyerine geldikleri güzergahta bulunan güvenlik kamera kayıtlarını detaylıca inceledi. Şahıslardan beyaz kapüşon ile kendini kamufle eden şahsın, Gazi Mahallesinde bulunan bir adreste ikamet eden D.C. isimli şahıstan, kamufle olmak için beyaz kapüşon ve cerrahi maskeyi olay öncesinde aldığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında tespiti yapılan adrese yönelik operasyon düzenlendi. D.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Beyaz kapüşon ile kamufle olan şahsın Y.G. isimli şahıs olduğu, diğer şüpheli şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik aynı gün Gazi Mahallesi'nde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.

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