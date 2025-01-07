Tekstil fabrikasında feci olay: Bir işçi yaşamını yitirdi

Bolaman Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Zihni Özgan (29), ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özgan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.