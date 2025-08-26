Tekstil firmasına kurşun yağmuru: Çalışanlar yere yatarak kurtuldu

İstanbul'da bir tekstil firmasında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

5 KİŞİ PANİKLE KENDİLERİNİ YERE ATTI

Saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişi büyük panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

FİRMA KONKORDATO İLAN ETMİŞ

Bu arada söz konusu firmanın borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.