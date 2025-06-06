Tekstil ürünleri tezgahı küle döndü

Antalya'nın Kepez ilçesinde Mehmet Sönmez'in (46) evinin önüne park ettiği el arabasındaki tekstil ürünleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE KÜLE DÖNDÜ

Ancak giysilerden ve karton kutulardan oluşan malzemenin büyük bölümü kısa sürede küle döndü.

Yangının ardından apartman duvarlarında yoğun is tabakası oluşurken, ürünlerin yer aldığı el araba neredeyse tamamen yandı.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

