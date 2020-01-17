Tel Abyad şehitlerine veda

Bugün 5 ilde şehit cenazesi var.



Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü yapan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ve Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Binbaşı Şevket Tombul Eskişehir'de, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın Şanlıurfa'da Teğmen Sinan Bilir ise Tokat'ta son yolculuğa uğurlancak.

HAKKARİ ŞEHİDİ 2 ASKERE VEDA



Hakkari Çukurca'da atış eğitiminde yaşanan kazada şehit olan sözleşmeli erler Tolga Kaplan Mersin'de, Sait Miyanyedi Zonguldak'ta cuma namazı sonrası toprağa verildi.