Tel Abyad şehitlerine veda

Suriye'nin Tel Abyad kentindeki bombalı saldırıda şehit olan 3 asker memleketlerinde toprağa verilecek. Hakkari'de de atış eğitiminde meydana gelen kazada şehit olan 2 asker ise gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

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MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araç saldırısı sonucunda 3 asker şehit oldu

Eğitim şehitleri için tören

Eğitim şehitleri için tören

Bugün 5 ilde şehit cenazesi var.

Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü yapan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ve Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Binbaşı Şevket Tombul Eskişehir'de, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın Şanlıurfa'da Teğmen Sinan Bilir ise Tokat'ta son yolculuğa uğurlancak.

HAKKARİ ŞEHİDİ 2 ASKERE VEDA

Hakkari Çukurca'da atış eğitiminde yaşanan kazada şehit olan sözleşmeli erler Tolga Kaplan Mersin'de, Sait Miyanyedi Zonguldak'ta cuma namazı sonrası toprağa verildi.

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