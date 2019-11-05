Tel Abyad'da 11 eski uçak mühimmatı imha edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlamada kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

eski uçak mühimmatı imha.jpg
eski uçak mühimmatı imha.jpg

Anadolu Ajansı 05.11.2019 - 16:48 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 16:52

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Paylaşımda, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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