Tel örgü kavgasında ağabeyi ve yeğenlerini vurdu

Diyarbakır’da bahçeye fazla tel örgü çekildiği gerekçesiyle başlayan kavgada kan aktı. Murat T. isimli kişi, kavga sırasında ağabeyi Metin T. ile 2 yeğenini pompalı tüfekle vurdu.

Tel örgü kavgasında ağabeyi ve yeğenlerini vurdu

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’da tel örgü kavgasında kan aktı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Yukarılsalat Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Murat T. ile ağabeyi Metin T. arasında yan yana olan bahçelerinin arasındaki tel örgünün fazla çekildiği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tel örgü kavgasında ağabeyi ve yeğenlerini vurdu - 1

Tartışmanın büyümesi ile Murat T., yanında getirdiği pompalı tüfek ile ağabeyi Metin T.’ye ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar, Metin T. ile oğulları Ahmet T. ile Eyüp T.’ye isabet etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Murat T. jandarma ekiplerince yakalanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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