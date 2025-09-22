Tele1 TV'ye Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması: Netanyahu benzetmesi tepki çekmişti

Tele1 kanalınındaki alt bant yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kıyaslanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepki çeken olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir. Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır. Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Bakan Tunç'un paylaşımının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "21.09.2025 tarihinde Tele1 isimli televizyon kanalında yayımlanan “Türkiyenin Yönü” isimli programda “*RTE’nin Netanyahudan farkı ne*” şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesinin 1 ve 2. Fıkraları uyarınca “*Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret*” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÖMER ÇELİK: LANETLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu TV kanalındaki alt yazıya tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir" dedi.



"İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir." ifadesini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.



BURHANETTİN DURAN: ALGI OLUŞTURMA GİRİŞİMİ



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insanlık değerlerinin savunucusu olduğunu belirten Duran, söz konusu televizyon kanalındaki bant yazısını, "Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye'nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret" olarak nitelendirdi.



Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir. Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."