Teleferik teline takıldı, hayatını kaybetti
Rize’de ilkel teleferiğin sırma teline takılan Kadir Sarı, düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenicami mahallesinde yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul’dan memleketi Rize’ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi.
Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi.
VAGONLA AŞAĞIYA SÜRÜKLENDİ
Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi.
HAYATINI KAYBETTİ
Tutunamayarak aşağıya düşen Sarı’yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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