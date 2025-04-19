Teleferik teline takıldı, hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yenicami mahallesinde yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul’dan memleketi Rize’ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi.

Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi.

VAGONLA AŞAĞIYA SÜRÜKLENDİ

Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Tutunamayarak aşağıya düşen Sarı’yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.