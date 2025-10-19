Teleferikte acil durum tatbikatı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki teleferikte acil durum tatbikatı yapıldı.
Kocaeli Kartepe'deki teleferikte tatbikat yapıldı.
Teleferikte, Kocaeli İtfaiyesi, Sakarya AFAD, Kocaeli AFAD ve Kocaeli JAK ekipleri ortak bir kurtarma tatbikatı düzenledi.
Kuzuyayla İstasyonu'nda gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlandı.
Senaryo gereği teleferik kabinleri iki direk arasında yolcularla birlikte durdu.
Kurtarma ekipleri, taşıyıcı tellerden kabine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kabin içindeki yolcuları başarıyla tahliye etti.
Tatbikat, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetini test etti.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Kocaeli Kartepe
- Tatbikat