Telefon bataryası tamir sırasında patladı

Muğla Fethiye'de bir cep telefonu dükkanında tamir sırasında batarya patlayıp alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Telefon bataryası tamir sırasında patladı

Fethiye'nin Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir telefon tamircisinde bataryası patladı.

Bir müşteri tarafından getirilen telefonun bataryasının şiştiği belirlendi.

Teknik personel bataryayı çıkarmak için işlem yaparken cihaz, patlayıp alev aldı.

Teknisyen son anda kendini geri çekerek yanmaktan kurtuldu.

Telefon bataryası tamir sırasında patladı - 1 Telefon bataryasının patlama anı böyle görüntülendi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.

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