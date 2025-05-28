Telefon bataryası tamir sırasında patladı

Fethiye'nin Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir telefon tamircisinde cep telefonu bataryası patladı.



Bir müşteri tarafından getirilen telefonun bataryasının şiştiği belirlendi.



Teknik personel bataryayı çıkarmak için işlem yaparken cihaz, patlayıp alev aldı.



Teknisyen son anda kendini geri çekerek yanmaktan kurtuldu.

