Telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı

Muğla’da bir kişi telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Dolandırıcılara 91 bin lira gönderdiği öğrenilen vatandaşın daha fazla para yollamasını polis önledi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.02.2022 - 03:29 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 04:00

Telefon dolandırıcılarına 91 bin lira kaptırdı

'da telefon dolandırıcılarına 91 lira kaptıran kişi, polisin dikkati sayesinde daha fazla para göndermekten kurtuldu.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılar tarafından kandırılan M.G'nin (43) Marmaris ilçesine gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İhbar üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir bankamatikten para göndermeye çalışan M.G'yi 5 bin lira yatırmaya çalışırken engel oldu.

Ekipler, M.G'ye kendisinden para isteyen olup olmadığını sordu.

M.G, telefonda kendisini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin, örgüt mensuplarınca kimlik bilgileri kullanılarak banka hesabı açıldığını ve kendisinin temize çıkması için verilen hesaba para yatırması gerektiği sözleri üzerine parça parça 91 bin lira gönderdiğini belirtti.

Ekipler M.G’ye dolandırıldığını söyleyerek emniyete götürdü.

Polis, telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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