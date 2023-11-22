Telefon dolandırıcılarının son hedefi Suudi kadın oldu

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Suudi Arabistan uyruklu H.Ş. oldu.



H.Ş. isimli kadın telefonla arayan bir kişinin, kendisini polis olarak tanıttığını ve dolandırdığını söyleyerek polisten yardım istedi.



Terör örgütünün banka hesaplarını ele geçirdiğini, bu nedenle tüm parasını kendilerine emanet etmesini isteyen kişilere inandığını söyleyen H.Ş., “Tüm paramı, altınlarımı bir poşete koyarak bana söylenen yere götürerek teslim ettim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım.” dedi.



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı alan şüphelinin eşkalini, ardından kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin para ve altın dolu poşeti aldıktan sonra dolaştıkları anları bir güvenlik kamerası kaydetti.



Şüpheli Sinan E.’yi Bahçelievler’de gözaltına aldı.



Şüphelinin daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin şüphelinin suç ortaklarını yakalamak için çalışması sürüyor.