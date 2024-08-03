Telefon dolandırıcılığında vurgun

Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 6 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada 8 şikayetçinin 3 milyon 541 bin TL maddi zararı tespit edildi.

Telefon dolandırıcılığında vurgun

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen telefon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp telefonla yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini saptadığı 6 şüpheliyi, kent merkezinde saklandığı evlerde gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde 7 cep telefonu, 8 sim kart, bir  flash bellek, bir micro SD kart ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan araştırmada 8 şikayetçinin 3 milyon 541 bin TL maddi zararı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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