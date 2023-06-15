Telefon dolandırıcılığını banka görevlisinin dikkati önledi

​Gelibolu ilçesinde oturan S.G.'yi telefonla arayan ve kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurup, bankada bulunan parasıyla birlikte verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Bunun üzerine evde bulunan 500 dolar, 70 euro, 2 zincirli bilezik, 10 çeyrek altın,1 cumhuriyet altını ve 1 beşi bir yerde ziynet eşyasını yanına alan S.G., bankada bulunan parasını çekmeye gitti.



Dolandırıcıların tuzağına düşen kadının bankadaki parasını çektiği sırada endişeli davranışları, banka görevlisini dikkatini çekti. Görevlinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bankadan çıkan kadını, telefonla dolandırıcılarla konuşurken parayı yatıracağı bankanın önünde oturmuş vaziyette polis ekipleri tarafından bulundu.

Polisin müdahalesi ile dolandırıcılık olayı önlenirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.