Telefon görüşmesi için dışarı çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
Ataşehir'de telefon görüşmesi için otelin kafeterya kısmından dışarı çıkan Çetin Doğru, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Ataşehir'de bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarıya çıkan Çetin Doğru, bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırı sonucu yaralanan Doğru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğru, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haberi alır almaz hastaneye gelen Doğru'nun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çetin Doğru'nun "Aşık Dermani" mahlası ile bilindiği öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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