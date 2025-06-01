Telefon hırsızını şapkası ele verdi

Karaman'da hırsızlık yapan kovboy şapkalı hırsız, Konya'da yakalandı.

Hırsızlık olayı, kentteki Ahiosman Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı telefoncu dükkanının önüne gelen hırsız, önce etrafı kolaçan etti. Daha sonra çevrede kimsenin olmadığına emin olan hırsız yanında bulunan demir levye ile iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sakin hareketler sergileyen ve acele etmeyen hırsız, yanında getirdiği çantaya tezgahtaki cep telefonlar ile laptop ve çeşitli teknolojik ürünleri bir bir koydu.

Şüpheli daha sonra, iş yerinden ayrılarak gözden kayboldu.

Hırsızın tanınmamak için kovboy şapkası takması da dikkat çekti.