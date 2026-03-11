Telefon kaçakçılarına operasyon. Dokuz şüpheli gözaltında

İstanbul'da yurda kaçak yollarla cep telefonu ve aksesuarı getirenlere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

CEP TELEFONU VE ŞARJ BAŞLIKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, önceki tarihlerde gerçekleştirilen ve 10 kişiye adli işlem uygulanan, 68 cep telefonu ile 28 bin 239 şarj başlığı, telefon bataryası, şarj kablosu, telefon kılıfı gibi cep telefonu aksesuarı ele geçirilen operasyon kapsamında çalışmalarını genişletti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu elde edilen tespitlerin ardından ekipler kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda dokuz zanlıyı gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ile elektronik ürün ele geçirildi.