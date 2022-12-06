"Telefon kazandım" diye sevinirken 100 bin TL'den oldu

Tokat'ta bir kişi, 30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle 100 bin TL dolandırıldı.



Kentte bir giyim mağazasında çalışan Samet Yıldız (22), ağustos ayında sosyal medyadan gördüğü 30 bin TL değerindeki telefon çekilişine katıldı. Yıldız'a 2 gün sonra katıldığı çekilişten ''Kazandınız'' mesajı geldi.



Telefonu almak için iletişime geçen Yıldız'dan 452 TL gümrük vergisi parası istendi. Şüpheli veya şüpheliler, bu isteklerini yerine getiren Yıldız'dan daha sonra telefonun IMEI için 3 bin TL daha istedi. Yıldız bu parayı da yatırdı.



TOPLAMDA 77 BİN TL GÖNDERDİ



Daha sonra gümrük vergisi gibi çeşitli bahanelerle ve geri ödeneceği iddiasıyla Yıldız'dan birçok kez para talep edildi. Hem telefonu hem de ödediği paraları geri alacağı ümidiyle bu istekleri yerine getiren Samet Yıldız, bir kısmı bankadan çektiği kredi olmak üzere toplamda 77 bin TL gönderdi.



Ancak tüm ödemelerine rağmen telefonu kendisine ulaştırılmayınca dolandırıldığını anladı.



HACKERA DA 23 BİN TL KAPTIRDI



Yıldız, bu kez bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı hackerdan yardım istedi.



Paranın bir kısmını geri alabileceği umuduyla hackerın hesaplara erişim için talep ettiği 23 bin TL parayı da gönderdi. Ancak o kişinin de dolandırıcı olduğunu anlayan Yıldız, toplamda 100 bin TL parasını kaptırdı. Bunun üzerine Yıldız, polise başvurup şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıların tespiti için çalışma başlattı.



''PARALARIN İADE EDİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER''



Sosyal medyada gördüğü bir çekilişe katılmak için bu yola çıktığını belirten Yıldız, şunları söyledi:



''Geri iade yapacaklarını söylediler. Daha sonra farklı bahanelerle 4 bin, 5 bin TL şeklinde parça parça para istediler. O paraları da fatura, gümrük vergisi gibi farklı bahaneler sundular. Bunların yasal olduğunu, paralarının tamamının geri iade olacağını söylediler. Daha sonra bana sahte bir banka dekontu ile 47 bin TL iade göndermiş gibi yaptılar. Ben sahte olduğunu anlamadım. Benden o fazla göndermiş gibi gözüken parayı istediler. Onu da gönderdim.

Faturanın yanlış kesildiğini söyleyerek tekrar para istediler. İlk başta 3-4 bin derken, 10, 15, 27 bin TL gibi paralar istediler. Bunları gönderdikten sonra geri istedim ama para gelmedi. Aksine benden 38 bin TL daha istediler. O parayı göndermedim ama toplamda 77 bin TL param gitti. Dolandırıldığımı anlayınca emniyete giderek suç duyurusunda bulundum."



Asgari ücretle geçindiğini söyleyen Yıldız, "İlk dolandırıldığımda kredi çekmek zorunda kaldım. Şu an onun borcunu ödüyorum. 5 bin 500 TL maaş alıyorum. 5 bini zaten krediye kesiliyor. Bana da 500 TL kalıyor. Allah korkuları varsa ben paramı geri istiyorum. İnsanlar da bilinçlensin, benim düştüğüm duruma düşmesinler'' dedi.



Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürerken, henüz şüphelilere ulaşılamadığı öğrenildi.