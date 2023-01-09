Telefon küfürleşmesi silahlı kavgaya dönüştü: 9 gözaltı

Denizli'nin Honaz ilçesinde husumetli iki aile üyeleri arasında kavga çıktı.

Daha önce aralarında husumet olan ve bir süre önce barıştıkları öğrenilen iki aile arasında telefonda tartışma çıktı.



Aile üyelerinin karşı karşıya gelmesiyle telefon tartışması kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Adem Ç. (26) silahla karnından, Zeynel G. ise darp edilerek yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Çevik kuvvet ekibi bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.