Telefon mağazasında korkutan yangın

Kırıkkale’de bir elektronik mağazasında yangın çıktı. Telefon ve aksesuarlar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bir telefon satış dükkanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sebebiyle iş yerindeki telefon ve aksesuarlar kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

