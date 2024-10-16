Telefon operatörlerinden Malatya'ya ücretsiz tarife

Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve haberleşmede herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı. Telefon operatörleri Malatya'daki kullanıcılarına ücretsiz tarif tanımladı.

Telefon operatörlerinden Malatya'ya ücretsiz tarife
SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Haberi Görüntüle

'da 5,9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından telefon operatörleri 'daki kullanıcılarına ücretsiz tarif tanımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı. Uraoğlu, internet tabanlı uygulamaların kullanılmasını önerdi.


Turkcell'den yapılan açıklamada, "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlanmıştır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom, Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Malatya deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin sevdikleri ile iletişime geçebilmeleri için ücretsiz dakika, SMS ve GB tanımlanmıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle." ifadeleri kullanıldı.

Vodafone ise "Merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan depremden derin üzüntü duyduk. Afet bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Ülkemize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.


NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...