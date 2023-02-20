Telefon rehberindeki 100 kişi depremde hayatını kaybetti

Müstakil evlerinin depremde az hasar gördüğünü ifade eden Veli Arslan, deprem anında evde olduğunu dile getirdi. "Felaket bir şekilde hissettik. Sesi duyar duymaz deprem olduğunu anladım." diye konuşan Arslan, çocuklarını toplayıp dışarı çıktığını söyledi.

Komşularının evinde çok hasar olduğunu belirten Arslan, "Akrabalarımızı kaybettim, tanıdıklar vefat etti. Telefon rehberimden 100 kişiyi sildim, vefat eden. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." dedi.