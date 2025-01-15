Telefon şarjı kavgası: Polis biber gazıyla ayırabildi

Bartın’da telefon tartışması, kavgaya dönüştü.



Edinilen bilgiye göre, Tuna Mahallesi’nde telefon şarjı kullanımı nedeniyle iki grup arasında tartışma başladı.



İddiaya göre telefon şarj aletinin kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan tartışma büyüdü.



Kavgaya dönüşen tartışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.