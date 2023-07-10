Telefon sürekli çalınca yalanı ortaya çıktı

"DURUMU ÖĞRENİNCE KONUMU GÖNDERDİM"



Telefonu sahibine ulaştırmayı sağlayan Mesut Kaplama, "Bana hastası olduğu için paraya sıkıştığını ve o nedenle yakınına ait telefonu satmak istediğini söyledi. Sürekli aranmasından ve aramaları reddetmesinden şüphelendim. Arayan numarayı kendi telefonumdan arayarak durumu öğrenince konumu gönderdim." dedi.

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