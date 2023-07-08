Telefona bakarken otomobili ile düz yolda takla attı

Kaza, Alaplı ile Ereğli sınırları içinde Pidos kavşağında meydana geldi. B.K. (27) isimli şahıs, otomobil ile seyir halindeyken cep telefonuna bakmak istedi.

B.K.'nin cep telefonuna bakarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı araç yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı ardından trafik direğine çarparak iki takla attı. Otomobilde sürücü B.K. ve yolcu T.Ç. hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesi ambulansta yaparken Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan B.K. ile T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.