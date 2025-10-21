Telefoncuda seçmece hırsızlık: Telefon beğendi

Elazığ'da bir iş yerine giren hırsız, model seçip telefon ve tablet çaldı.

Olay, Üniversitesi Mahallesi'ndeki Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir hırsız, bir telefoncu dükkanının camını kırarak içeri girdi.

İçeri girdikten sonra başındaki kapüşonunu çıkartan ve kameralara aldırış etmeyen hırsızın rahatlığı dikkat çekti.

Uzun süre dükkanda kalan hırsız seçerek malzeme çaldı.

Hırsız; beş adet sıfır telefon, bir adet tablet, dört adet akıllı saat, üç adet kablosuz kulaklık, çeşitli markalarda şarj cihazları ve yaklaşık 60 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay yerinde ve güvenlik kameraları görüntülerinde inceleme yapan ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.