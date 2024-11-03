Telefondaki dolandırıcıya inandı: 1 milyon lirayı aşkın parayı gönderdi
İstanbul Başakşehir'de bir kişi, telefonda polis olduğunu söyleyen şüpheliye hesabındaki 1 milyon 250 bin lirayı gönderdi. Şüpheli, gözaltına alınırken polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
Başakşehir'de 7 Ekim 2024'te meydana gelen olayda polise başvuran N.M. (63), kendisini arayan ve polis olduğunu söyleyen bir kişiye inandığını ve bankadaki parasının çalındığını söyledi.
Mağdur N.M. “Bana banka hesaplarımın tehlikede olduğunu. Terör örgütü tarafından çalınabileceğini söyledi. Operasyon bitene kadar parayı verdiği IBAN numarasına göndermemi, operasyon bitince paramın geri verileceğini söyledi." dedi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şüpheli E.Y. (45) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli E.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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