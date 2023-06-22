Telefondaki sese inandı, 500 bin lirasını teslim etti

Telefon dolandırıcılarının son hedefi İstanbul Başakşehir’de yaşayan Z. T. oldu. Z. T., telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye evinin önünde 500 bin lirasını teslim etti. Emniyet güçleri dolandırıcının Halil A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Halil A., tutuklandı.

Telefondaki sese inandı, 500 bin lirasını teslim etti

’de yaşayan Z. T., kendisini olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Mağdur Z.T. telefonda arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyleyerek, “Banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bütün paramı çekerek kapıya gelen kişiye teslim etmemi istediler. Paramı operasyon bittikten sonra geri alacaktım. Ben de onlara inandım. 500 bin lira parayı bankadan çekip, evimin kapısına gelen kişiye teslim ettim." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, parayı evin kapısında alan kişiyi tespit etti. Halil A. adlı şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mağdur Z.T. tarafından teşhis edilen şüpheli Halil A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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