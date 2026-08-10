Telefondaki tartışma kanlı bitti. 77 yaşındaki adam iki genci katletti

Afyonkarahisar 'ın Hocalar ilçesinde gençler arasında telefonda başlayan tartışma çifte cinayetle bitti.

Olay akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 34 yaşındaki U.Y. ile 30 yaşındaki M.Ç.Ş., daha önceden aralarında husumet bulunan M.Y. ile telefonda tartıştı. İki genç daha önce M.Y.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı evin gitti.

Olay kısa sürede kavgaya dönüşünce M.Y'nin 77 yaşındaki babası S.Y. av tüfeğiyle U.Y. ve M.Ç.Ş.'ye ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi iki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.