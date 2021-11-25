Telefonla 2 milyonluk dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul Ümraniye'de biri kadın 3 şüpheli, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak 69 yaşındaki S.İ'nin 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını dolandırdı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberler - DHA 25.11.2021 - 12:17

Telefonla 2 milyonluk dolandırıcılık yapan şüpheliler yakalandı

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'da 69 yaşındaki bir kadın, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ümraniye'de polise başvuran S.İ., kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını söyleyerek para ve ziynet eşyalarını aldığını söyledi.

Karakolda ifade veren S.İ.  "Hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Onlara inandım, bankadaki paralarımı çekip onlara verdim. Daha sonra tekrar arayarak bu kez evdeki ziynet eşyalarını istediler. Onları da verdim. Operasyon bitince para ve ziynet eşyalarımı vereceklerini söylemişlerdi. Ancak bir daha aramadılar. Dolandırıldığımı anladım" dedi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler İbrahim C.(44), Vedat D.(39), ve eşi Saadet K.(36)'yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan daha önce de defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 380 bin lira nakit para bulundu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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