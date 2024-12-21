Telefonla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon dolandırıcılarına yönelik il merkezinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.



Operasyonda ​8 kişinin suçüstü yakalandığını, 17 cep telefonu ve 16 sim kart ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, şüphelilerin 9 kişiyi 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdığını kaydetti.



Vali Şıldak, gözaltına alınan 8 kişiden 4'nün tutuklandığını, 4'nün ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldığını ifade etti.