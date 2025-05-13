Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanan Gönül Konakçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü, hayatını kaybetti

Bilecik'in Söğüt ilçesi'ne bağlı Oluklu köyünde ebe olarak görev yapan 34 yaşındaki Gönül Konakçı'nın piknik yaptıkları sırada telefonu çaldı.

Telefonu açan ve arayan kişiyle konuşan Konakçı'nın üzerine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan genç kadın buradan da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü, hayatını kaybetti - 1 Gönül Konakçı

Yoğun bakıma alınan Konakçı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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