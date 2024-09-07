Telefonla 9 milyonluk vurgun: 4 kişi tutuklandı

Türkiye’nin 14 farklı kentinde aradıkları 25 kişiyi milyonlarca lira dolandıran telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü tutuklandı.

Telefonla 9 milyonluk vurgun: 4 kişi tutuklandı

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’da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

’nin 14 farklı kentinde telefonla aradıkları 25 kişi, kendilerini resmi yetkili olarak tanıtıp, çeşitli suçlamalar yönelten şüpheliler tarafından toplam 9 milyon 278 bin 316 lira dolandırıldıklarını söyleyerek, polise şikayette bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, dolandırılan kişilerin Şanlıurfa’dan arandığını belirledi.

Telefonla 9 milyonluk vurgun: 4 kişi tutuklandı - 1

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin Akçakale ilçesinde olduğu saptandı.

Akçakale'deki belirlenen adreslere operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda da dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklandı.

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