Telefonla 9 milyonluk vurgun: 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.



Türkiye’nin 14 farklı kentinde telefonla aradıkları 25 kişi, kendilerini resmi yetkili olarak tanıtıp, çeşitli suçlamalar yönelten şüpheliler tarafından toplam 9 milyon 278 bin 316 lira dolandırıldıklarını söyleyerek, polise şikayette bulundu.



Çalışma başlatan ekipler, dolandırılan kişilerin Şanlıurfa’dan arandığını belirledi.

