Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

Malatya'da 41 yaşındaki kadın, cep telefonuna cevap vermediği gerekçesiyle eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan katil koca, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA 28.07.2021 - 08:54

Telefonu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdü

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Malatya'da Konak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Mehmet Ö. (56), iddiaya göre eşi Selma Ö.'yü (41) cep telefonuyla aradı ancak yanıt alamadı.

Bu duruma öfkelenen Mehmet Ö., eve gidip eşi Selma Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö. mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.

Selma Ö. kanlar içerisinde yığılırken, sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selma Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Mehmet Ö. ise evlerine yakın bölgede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir çocuk annesi Selma Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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