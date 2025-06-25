Telefonun bataryası patladı, ev küle döndü

Kırıkkale'de şarjdaki telefonun bataryası patladı, 3 katlı apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 8 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı.



Yangın, akşam saatlerinde Etiler mahallesinde, 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı.



Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede daireyi tamamen sardı.



Apartmana yayılan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.



Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği 8 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, evde büyük hasar meydana geldi.