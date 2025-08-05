Telefonun ekranı kırıldı, sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre cep telefonunun ekranı kırılan bir kadın, tamir için caddedeki telefoncuya gitti.

İş yerine saldırı anları çevredekiler tarafından kaydedidi

DÜKKANIN KEPENGİNE SALDIRDILAR

Duruma sinirlenen kadın, yanındaki kadın arkadaşıyla beraber gece saatlerinde dükkanın önüne gitti.

Dükkanın kepengine tekme ve yumruk atan iki kadın, dükkana cam şişe ve karton kutu da fırlattı.

Dakikalarca dükkan önünde bağırıp çağıran iki kadın ardından caddeden ayrıldı.

İşyeri sahibi Kadir A.' nın şikayeti üzerine iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan iki kadın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.