Telefonun ekranı kırıldı, sinir krizi geçirdi
Beyoğlu'nda tamir ettirdiği telefonunun ekranı kırılan bir kişi, gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte cep telefonu dükkanına gidip kepenkleri tekmeledi. Polis olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına aldı.
Beyoğlu'nda tamir ettiği telefonunun ekranı kırılan kadın, sinir krizi geçirdi.
Olay, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre cep telefonunun ekranı kırılan bir kadın, tamir için caddedeki telefoncuya gitti.
Esnaf Kadir A.'nın tamir ettiği telefon sahibine geri verildi.
Telefonu teslim alan kadın, aynı gün gece saatlerinde telefonunun ekranını kırdı.
DÜKKANIN KEPENGİNE SALDIRDILAR
Duruma sinirlenen kadın, yanındaki kadın arkadaşıyla beraber gece saatlerinde dükkanın önüne gitti.
Dükkanın kepengine tekme ve yumruk atan iki kadın, dükkana cam şişe ve karton kutu da fırlattı.
Dakikalarca dükkan önünde bağırıp çağıran iki kadın ardından caddeden ayrıldı.
İşyeri sahibi Kadir A.' nın şikayeti üzerine iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan iki kadın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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