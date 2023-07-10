Telefonuna virüs bulaştı: 300 bin lirayı bir gecede çaldılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Kasım Özkan, uzun yıllardır çalıştığı demir yolu işçiliğinden biriktirdiği parayla aldığı aracın satışını gerçekleştirdi.

Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı.



Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü.



Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. 2 öğrenci okutan 47 yaşındaki baba, ilk şoku atlatamadan, bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı.



Durumu bankaya bildiren Özkan, istediği sonucu almayınca soluğu savcılıkta aldı.

"BANKADAN DA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Yetkililerden yardım isteyen mağdur baba, hem bankadan şikayetçi oldu, hem de şüphelilerin bulunması için talepte bulundu.

Özkan şöyle konuştu:

''Her araç aldığımda başıma çeşitli dolandırıcılık geldi. Bir seferinde araç alacağımız kişiye güvendik kapora verdik, diğerinde kiralayalım dedik para verdik. Ne para geldi ne araba. Ama canımızı en çok yakan bu son olay oldu. Bankayla konuştum. Kendileri bana 'Git şikayetçi ol.' dedi. Benim onayım olmadan hem para çekiliyor hem de haciz gönderiliyor. Ben de durumu savcılığa bildirdim. Hem benim paramı çalınan şüphelilerin yakalanmasını, hem de bankadan şikayetçi oldum. 2 öğrenci okutuyorum. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.''