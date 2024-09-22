Telefonunu çaldığını iddia ettiği 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Antalya'da bir kişi, hafif ticari aracında uyandıktan sonra, aynı alanda kanepe üzerinde oturan iki kişiyi telefonunu çaldıkları iddiasıyla tabanca ile bacaklarından vurdu. Polise de mukavemet gösteren saldırgan, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Telefonunu çaldığını iddia ettiği 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 5664 Sokak’ta meydana geldi.

Zeytinlik alana park ettiği hafif ticari aracında uyuyan Erdem K., uyandığında telefonunun olmadığını fark etti. Erdem K., zeytinlik alandaki kanepe üzerinde oturan Taha T. ile Ekrem Ş.'nin yanına gitti. Erdem K.'nin telefonunu almakla suçladığı Taha T. ile Ekrem Ş., suçlamayı reddetti. Tartışma sırasında aracındaki tabancasını alan Erdem K., Taha T. ile Ekrem Ş.’yi bacaklarından vurup bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Ekrem Ş.'nin sol bacağında mermi giriş çıkışı tespit etti, Taha T.'nin ise sağ bacağını mermi sıyırdığı belirlendi. Ekrem Ş., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taha T. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. Polis ekipleri, Erdem K.’yi çok uzaklaşmadan yakaladı.

Telefonunu çaldığını iddia ettiği 2 kişiyi bacaklarından vurdu - 1

Olay yerine getirilen Erdem K., araçtan indirileceği sırada ekiplere zor anlar yaşattı. Polislere direnen şüpheli, biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Kelepçelenen Erdem K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, 2 boş kovana el konuldu.

Ekiplere olayı anlatan Taha T., "Aracından indikten sonra telefonunu çaldığımızı ifade ederek yanımıza geldi. Biz de telefonu almadığımızı söyledik. Hatta 'Al ara' dedim, kendi telefonumuzu verdim. Benim telefonumla aracına gideceği esnada 'Telefonum' diye de seslendim. Sonra gitti arabasından tabancasını alarak yanımıza geldi. Sonrasında tabancayla bize sıkarak kaçtı. Kendisini tanımıyorum" dedi.

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